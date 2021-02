Pupo e la relazione shock: “Il mio amore per un uomo”. Per lui ha scritto una canzone (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il celebre cantante Pupo, durante un’intervista, ha raccontato del suo amore per un uomo in passato, e di aver scritto anche una canzone per lui. Di chi si tratta? Pupo ha dichiarato di aver amato un uomo in passato (fonte Instagram)Il cantante Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, durante un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo ha raccontato del suo amore passato per un uomo, all’epoca solo un ragazzo. Pupo ha raccontato di aver addirittura scritto una canzone dedicata al giovane. Ma di chi si tratta? Leggi anche: Pupo: sapete cosa faceva prima di diventare famoso? Il racconto incredibile L’amore di ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il celebre cantante, durante un’intervista, ha raccontato del suoper unin passato, e di averanche unaper lui. Di chi si tratta?ha dichiarato di aver amato unin passato (fonte Instagram)Il cantante, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, durante un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo ha raccontato del suopassato per un, all’epoca solo un ragazzo.ha raccontato di aver addiritturaunadedicata al giovane. Ma di chi si tratta? Leggi anche:: sapete cosa faceva prima di diventare famoso? Il racconto incredibile L’di ...

Krazy9Kat : RT @saldi_di: Eh no cari miei, non confondiamo tre incularelli con quei tre manzi che avendo avuto una relazione con la madre del pupo, pen… - saldi_di : Eh no cari miei, non confondiamo tre incularelli con quei tre manzi che avendo avuto una relazione con la madre del… - eleutaeria : ti pareva che pupo non credeva a quella clownata di relazione #GFVIP - EleonoraZaru : No Pupo noi vogliamo sapere come andrà la relazione con Dayane #GFvip - thenoe__ : Afonzo ma ti stai dimenticando che ha un boy a casa? Questo vuole accoppiare pure il cuscino con la faccia di pupo… -