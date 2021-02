Pamela Anderson insaziabile a letto: “Io e mio marito non ci alziamo da Natale” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Come novelli Yoko Ono e John Lennon, Pamela Anderson e il nuovo marito Dan Hayhurst hanno accolto sotto le lenzuola le conduttrici del programma britannico “Loose Women”. Il sesto matrimonio dell’ex bagnina di “Baywatch” sta andando a gonfie vele e i due sposini hanno scherzato sul fatto che sono a letto dalla Vigilia di Natale, ovvero dalla loro prima notte di nozze Pam ha sposato in gran segreto il suo bodyguard nel giardino della sua casa di Vancouver lo scorso 24 dicembre. “Stavamo lavorando insieme e siamo rimasti bloccati qui insieme durante il Covid. Stiamo ancora bloccati insieme. Non abbiamo lasciato il letto dalla Vigilia di Natale”, ha scherzato la Anderson accoccolata al suo Dan. “Sono esattamente dove ho bisogno di essere. Fra le braccia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 22 febbraio 2021) Come novelli Yoko Ono e John Lennon,e il nuovoDan Hayhurst hanno accolto sotto le lenzuola le conduttrici del programma britannico “Loose Women”. Il sesto matrimonio dell’ex bagnina di “Baywatch” sta andando a gonfie vele e i due sposini hanno scherzato sul fatto che sono adalla Vigilia di, ovvero dalla loro prima notte di nozze Pam ha sposato in gran segreto il suo bodyguard nel giardino della sua casa di Vancouver lo scorso 24 dicembre. “Stavamo lavorando insieme e siamo rimasti bloccati qui insieme durante il Covid. Stiamo ancora bloccati insieme. Non abbiamo lasciato ildalla Vigilia di”, ha scherzato laaccoccolata al suo Dan. “Sono esattamente dove ho bisogno di essere. Fra le braccia ...

