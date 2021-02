Nel mondo post-Covid l’Europa dovrà fare i conti con l’immigrazione di ritorno (Di lunedì 22 febbraio 2021) Poco più di due anni fa, secondo le stime dell’Onu, la Bulgaria era in balia del tracollo demografico: la sua popolazione sarebbe dovuta scendere da 7,2 milioni a 5,2 milioni entro il 2050, rendendola il paese che si riduce più velocemente al mondo. In questa poco invidiabile classifica, alle successive nove posizioni c’erano altri stati dell’Europa orientale. Ogni anno la città di Vratsa, un ex centro industriale caduto in malora, si riduceva di duemila abitanti. Nel nord-ovest del paese, la regione più povera dell’Unione Europea, i datori di lavoro dicevano che di lavoro non ce n’era e la gente era più propensa ad andarsene che a rimanere. Senza il barlume di investimenti pubblici e interventi strutturali, interi villaggi sembravano destinati all’estinzione nel giro di un decennio. Uno dei fenomeni sui quali gli esperti si stanno arrovellando oggi è ... Leggi su wired (Di lunedì 22 febbraio 2021) Poco più di due anni fa, secondo le stime dell’Onu, la Bulgaria era in balia del tracollo demografico: la sua popolazione sarebbe dovuta scendere da 7,2 milioni a 5,2 milioni entro il 2050, rendendola il paese che si riduce più velocemente al. In questa poco invidiabile classifica, alle successive nove posizioni c’erano altri stati delorientale. Ogni anno la città di Vratsa, un ex centro industriale caduto in malora, si riduceva di duemila abitanti. Nel nord-ovest del paese, la regione più povera dell’Unione Europea, i datori di lavoro dicevano che di lavoro non ce n’era e la gente era più propensa ad andarsene che a rimanere. Senza il barlume di investimenti pubblici e interventi strutturali, interi villaggi sembravano destinati all’estinzione nel giro di un decennio. Uno dei fenomeni sui quali gli esperti si stanno arrovellando oggi è ...

