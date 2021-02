Napoli, Osimhen è stato dimesso dall’ospedale: oggi torna in città (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo la paura per l’infortunio durante la gara contro l’Atalanta, Osimhen è stato dimesso dall’ospedale ed è pronto per tornare a Napoli. L’attaccante nigeriano Victor … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo la paura per l’infortunio durante la gara contro l’Atalanta,ed è pronto perre a. L’attaccante nigeriano Victor … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Napoli, attimi di paura per Victor #Osimhen - SkySport : Osimhen, infortunio in Atalanta-Napoli: ha ripreso conoscenza - GoalItalia : ?? #AtalantaNapoli, paura per #Osimhen: portato fuori in barella dopo un colpo alla testa - emmedoppiaN : RT @amentefredda: È un Napoli che gioca troppo poco di squadra e lascia sempre solo Osimhen a combattere con i tre difensori dell’Atalanta.… - Gaetano82930703 : @ROI05841958 Noi a Napoli ci facciamo male da soli abbiamo infangato perculato il signor Benitez e ora lo rivogliam… -