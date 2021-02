Napoli | l’allenamento degli azzurri | si rivede Ciro Mertens

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la brutta sconfitta maturata ieri pomeriggio contro l’Atalanta, glioggi sono scesi in campo per la consueta sessione di allenamento. Gattuso ha ritrovato, in parte, Dries. Il belga però difficilmente sarà a disposizione contro il Granada per la gara di ritorno di Europa League. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, dopo una fase di riscaldamento torello e passing drill, sono stati impegnati in possesso a tema e partita a campo ridotto. Hysaj, Ospina e Demme hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Petagna terapie e allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Lozano., rientrato dal Belgio, ha svolto il test ...