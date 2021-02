Napoli, covid party di alta classe: sanzionati imprenditori e modelle (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un imprenditore napoletano, nella zona di Giugliano, ha deciso di non rispettare le regole anti covid ed ha dato un party in grande stile per festeggiare il suo compleanno. L’evento si è tenuto lo scorso sabato con la partecipazione di ben 100 invitati. In barba alle norme, ed alla zona arancione, l’imprenditore si è dato alla pazza gioia. Tra i presenti figuravano tanti professionisti legati al mondo della moda, ragazze immagine ed altri personaggi che addirittura provenivano dal Nord Italia, in particolare da Milano, come riporta il mattino. Imprenditore senza freni L’uomo, originario di Chiaia, ha organizzato addirittura un servizio navette da piazza dei Martiri fino alla grande villa di Giugliano. Intorno a mezzanotte però finisce l’incanto. Alla porta della villa si presentano i carabinieri ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un imprenditore napoletano, nella zona di Giugliano, ha deciso di non rispettare le regole antied ha dato unin grande stile per festeggiare il suo compleanno. L’evento si è tenuto lo scorso sabato con la partecipazione di ben 100 invitati. In barba alle norme, ed alla zona arancione, l’imprenditore si è dato alla pazza gioia. Tra i presenti figuravano tanti professionisti legati al mondo della moda, ragazze immagine ed altri personaggi che addirittura provenivano dal Nord Italia, in particolare da Milano, come riporta il mattino. Imprenditore senza freni L’uomo, originario di Chiaia, ha organizzato addirittura un servizio navette da piazza dei Martiri fino alla grande villa di Giugliano. Intorno a mezzanotte però finisce l’incanto. Alla porta della villa si presentano i carabinieri ...

