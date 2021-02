Metro A bloccata a Roma: “Atto vandalico in una stazione, disguido momentaneo” (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’intera linea A della Metropolitana di Roma è rimasta ferma per oltre mezz’ora nella mattinata di lunedì 22 febbraio. “Metro A interruzione per intervento tecnico a seguito di Atto vandalico”, comunica Atac su Twitter. Secondo gli accertamenti dei tecnici, qualcuno ha premuto il freno di emergenza in una delle stazioni provocando il blackout di tutta la linea A. “Il servizio è stato riattivato – informa Atac – con residui forti ritardi”. Durante l’interruzione del servizio si sono registrati moltissimi assembramenti sulle banchine. L'articolo proviene da Il FAtto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’intera linea A dellapolitana diè rimasta ferma per oltre mezz’ora nella mattinata di lunedì 22 febbraio. “A interruzione per intervento tecnico a seguito di”, comunica Atac su Twitter. Secondo gli accertamenti dei tecnici, qualcuno ha premuto il freno di emergenza in una delle stazioni provocando il blackout di tutta la linea A. “Il servizio è stato riattivato – informa Atac – con residui forti ritardi”. Durante l’interruzione del servizio si sono registrati moltissimi assembramenti sulle banchine. L'articolo proviene da Il FQuotidiano.

