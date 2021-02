Luca Barbato | chi è il marito di Samantha De Grenet

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021)è ildella showgirlDee padre di suo figlio Brando, nato nel 2006. La coppia ha vissuto un percorso molto particolare.Desi sono infatti detti sì due volte.Deè uno dei superstiti di questa grande edizione del GF Vip. La soubrette si sta giocando un posto nella finale in programma il 1 marzo. Oggi per lei sarà una serata importante, visto che è in nomination e potrebbe essere eliminata. Da quando è nella casa di Cinecittà,ha parlato spesso della propria famiglia a cui è estremamente legata e grazie alla quale è riuscita a superare anche i momenti più difficili. Pur essendo felice ...