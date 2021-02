Live non è la D’Urso, Maria Teresa Ruta accusata di essere “stratega e bugiarda” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo l’intervista di Barbara D’Urso, Maria Teresa Ruta si è sottoposta alle 5 sfere: tutti contro di lei Ieri sera nel salotto di Barbara D’Urso è stata ospite la giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta. La donna con i figli, Guenda e Gian Amedeo ha parlato con Barbara D’Urso dell’ex marito. Maria Teresa ha immediatamente precisato di non volersi avvicinare a Amedeo Goria per rispetto all’attuale marito Roberto e anche perché “mai durante tutti questi anni abbiamo avuto rapporti”. Un “avvicinamento” che sarebbe voluto dallo stesso giornalista e dalla figlia Guenda, ma Maria Teresa ha detto di “no”. Poi per i tre ospiti, Barbara ha ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo l’intervista di Barbarasi è sottoposta alle 5 sfere: tutti contro di lei Ieri sera nel salotto di Barbaraè stata ospite la giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip,. La donna con i figli, Guenda e Gian Amedeo ha parlato con Barbaradell’ex marito.ha immediatamente precisato di non volersi avvicinare a Amedeo Goria per rispetto all’attuale marito Roberto e anche perché “mai durante tutti questi anni abbiamo avuto rapporti”. Un “avvicinamento” che sarebbe voluto dallo stesso giornalista e dalla figlia Guenda, maha detto di “no”. Poi per i tre ospiti, Barbara ha ...

