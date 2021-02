Inter, Berti sfotte Ibrahimovic: «Aveva le prove per Sanremo?» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nicola Berti è scatenato per la vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan: ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista nerazzurro Nicola Berti è scatenato: ecco le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. DERBY – «È una gioia fighissima. Eravamo già obbligati a puntare allo scudetto. Ora lo siamo ancor di più». Ibrahimovic – «Abbiamo sofferto dieci, quindi minuti al massimo, ma mica potevamovincere un derby senza soffrire, su. Era nell’area che ne Avevamo di più, però non miaspettavo questa superioritàcosì marcata. A proposito, Ibrahimovic è uscito prima:perché? Aveva delle prove per Sanremo?». BARELLA – «Nicolò è sempre eccezionale: il polmone e il leader di questasquadra. E anche in prove me no spettacolari ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nicolaè scatenato per la vittoria dell’nel derby contro il Milan: ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista nerazzurro Nicolaè scatenato: ecco le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. DERBY – «È una gioia fighissima. Eravamo già obbligati a puntare allo scudetto. Ora lo siamo ancor di più».– «Abbiamo sofferto dieci, quindi minuti al massimo, ma mica potevamovincere un derby senza soffrire, su. Era nell’area che nemo di più, però non miaspettavo questa superioritàcosì marcata. A proposito,è uscito prima:perché?delleper?». BARELLA – «Nicolò è sempre eccezionale: il polmone e il leader di questasquadra. E anche inme no spettacolari ...

