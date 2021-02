GF Vip | Zenga e Rosalinda | a luci rosse sotto le coperte

trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra scredita la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga a #noneladurso: 'strategia' - wakeua : RT @trash_italiano: #GFVIP, Massimiliano Morra scredita la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga a #noneladurso: 'strategia' - DenisDecorte : Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra scredita la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga: 'strategia' - YesicaMylano : RT @trash_italiano: #GFVIP, Massimiliano Morra scredita la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga a #noneladurso: 'strategia' - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip, tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga arriva il primo avvicinamento importante -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Zenga

... per rivivere questi sei mesi insieme?" Puntata del 19 febbraio: ampio spazio a Rosalinda Cannavò e AndreaStasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. E in base alle ......che lo ha sempre accompagnato in questo lungo percorso nella Casa del Grande Fratello. "Ogni ... afferma Pierpaolo molto sconsolato "Sicuramente ti starà guardando" , lo consola. Gli occhi di ...Sta facendo discutere il video che mostra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga scambiarsi tenerezze sotto le coperte, nascosti da sguardi indiscreti.Nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso andata in onda su Canale 5 il 21 febbraio 2021 uno degli argomenti è stata la storia d’amore appena nata nella casa del Grande Fratello Vip 5 tra Rosalinda ...