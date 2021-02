Genova, terribile incidente: Jessica muore a 26 anni in una scarpata (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’incidente è avvenuto tra Mezzanego e Chiavari, nell’entroterra genovese: la ragazza avrebbe sbandato e la sua auto sarebbe precipitata nel cortile di una casa. Tragedia in provincia di Genova: una ragazza di soli 26 anni, Jessica Solari, è morta questa mattina intorno alle ore 6:00 in un incidente lungo la strada provinciale tra Mezzanego e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’è avvenuto tra Mezzanego e Chiavari, nell’entroterra genovese: la ragazza avrebbe sbandato e la sua auto sarebbe precipitata nel cortile di una casa. Tragedia in provincia di: una ragazza di soli 26Solari, è morta questa mattina intorno alle ore 6:00 in unlungo la strada provinciale tra Mezzanego e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

