Gemma attacca Tina: “Basta giudicare, le emozioni non hanno età” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Da un lato c’è Gemma che, superati i 70 anni, desidera trovare l’amore della sua vita, dall’altro c’è Tina che critica aspramente le scelte sentimentali della dama. Si tratta di una polemica, ormai nota ai telespettatori di “Uomini e Donne”, che è andata in onda anche nell’ultima puntata del trono over. “Le emozioni non hanno età e tu la devi smettere con questa storia… “, così Gemma ha esordito per stroncare sul nascere le critiche dell’opinionista. La dama torinese vive un momento di crisi sentimentale. Dopo la frequentazione con Maurizio, interrotta per il volere dello stesso cavaliere, ha provato a uscire con altri due uomini, entrambi si chiamano Maurizio. Neppure con loro, però, la conoscenza sembra andare per il verso giusto. Dopo un incontro con il “poeta”, lo stesso cavaliere ha fatto un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 22 febbraio 2021) Da un lato c’èche, superati i 70 anni, desidera trovare l’amore della sua vita, dall’altro c’èche critica aspramente le scelte sentimentali della dama. Si tratta di una polemica, ormai nota ai telespettatori di “Uomini e Donne”, che è andata in onda anche nell’ultima puntata del trono over. “Lenonetà e tu la devi smettere con questa storia… “, cosìha esordito per stroncare sul nascere le critiche dell’opinionista. La dama torinese vive un momento di crisi sentimentale. Dopo la frequentazione con Maurizio, interrotta per il volere dello stesso cavaliere, ha provato a uscire con altri due uomini, entrambi si chiamano Maurizio. Neppure con loro, però, la conoscenza sembra andare per il verso giusto. Dopo un incontro con il “poeta”, lo stesso cavaliere ha fatto un ...

Demons_66 : E ci ha ragione Maurizio P. ,Gemma è sempre così più la trattano di m..a più si attacca a un uomo #UominieDonne - liadimaro : Gemma che si attacca come una cozza a Maurizio poeta,che continua a non piacergli,solo xke non ha altri con cui sta… - CarlaGigia : quando Gemma non ha nessuno che le da visibilità si attacca a chiunque pur di non mollare il centro studio!!!… - crazybitchinher : RT @MeanGorgeous: #UominieDonne Tina che difende Gemma ma allo stesso tempo la attacca ???????? - purpleheichou : RT @MeanGorgeous: #UominieDonne Tina che difende Gemma ma allo stesso tempo la attacca ???????? -