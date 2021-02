Fall Guys: annunciate le skin di Cuphead e Mugman! (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mediatonic ha annunciato nelle ultime ore l’arrivo delle skin di Cuphead e Mugman in Fall Guys. Vediamo tutti i dettagli al riguardo È stata una settimana importante per Fall Guys: Ultimate Knockout di Mediatonic, alias l’esilarante gioco rivelazione della scorsa estate responsabile della distruzione di numerosi controller di gioco causa ragequit. Il titolo in questione, oltre ad essere annunciato per il rilascio su Nintendo Switch, arriverà anche su Xbox Series X / S e Xbox One quest’estate. Fino ad allora, verranno aggiunti ancora più costumi alla coloratissima mischia di Fall Guys, gli ultimi in ordine di arrivo saranno le skin di Cuphead e Mugman di Cuphead di Studio MDHR. Vediamo tutti i ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mediatonic ha annunciato nelle ultime ore l’arrivo delledie Mugman in. Vediamo tutti i dettagli al riguardo È stata una settimana importante per: Ultimate Knockout di Mediatonic, alias l’esilarante gioco rivelazione della scorsa estate responsabile della distruzione di numerosi controller di gioco causa ragequit. Il titolo in questione, oltre ad essere annunciato per il rilascio su Nintendo Switch, arriverà anche su Xbox Series X / S e Xbox One quest’estate. Fino ad allora, verranno aggiunti ancora più costumi alla coloratissima mischia di, gli ultimi in ordine di arrivo saranno ledie Mugman didi Studio MDHR. Vediamo tutti i ...

Franless1355 : Salaverga banda, a cuanto vale el fall guys? - alisander91 : Anche questo un attesissimo crossover - GamingTalker : Fall Guys riceverà delle skin di Cuphead e Mugman questa settimana - tech_gamingit : Arrivano in Fall Guys i costumi di Cuphead e Mugman al costo di 5 corone per pezzo! - oOShinobi777Oo : Arrivano in Fall Guys i costumi di Cuphead e Mugman al costo di 5 corone per pezzo! -

