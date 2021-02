Dramma a Firenze, ragazzo precipita dal 4 piano e muore (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un ragazzo i 21 anni originario di Monza è morto a Firenze dopo essere precipitato dal 4 piano. Gli inquirenti indagano per ricostruire la dinamica. Dramma a Firenze, dove un ragazzo di ventuno anni è morto dopo essere precipitato da 4 piano di un palazzo situato nella zona del centro. Il giovane era a casa di amici, con i quali stava trascorrendo la serata. Firenze, ragazzo di 21 anni muore dopo essere precipitato dal 4 piano Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, il ragazzo, un giovane di 21 anni originario di Monza a che si trovava a Firenze in quanto studente del Polimoda, era a casa di amici ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Uni 21 anni originario di Monza è morto adopo essereto dal 4. Gli inquirenti indagano per ricostruire la dinamica., dove undi ventuno anni è morto dopo essereto da 4di un palazzo situato nella zona del centro. Il giovane era a casa di amici, con i quali stava trascorrendo la serata.di 21 annidopo essereto dal 4Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, il, un giovane di 21 anni originario di Monza a che si trovava ain quanto studente del Polimoda, era a casa di amici ...

