Diana Del Bufalo: “Non mi importa dell’aspetto! Voglio essere sana” (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’attrice di “Che Dio Ci Aiuti” si racconta in un’intervista su Sportweek e svela il rapporto con il proprio corpo e con se stessa“Al liceo il tipo che mi piaceva disse che ero grossa…che è più brutta di grassa! Ero certa che non avrei mai trovato un uomo. Ma accettatemi come sono e accettatevi come siete”.È così che l’attrice e influencer Diana Del Bufalo, svela i retroscena di una delle storie più antiche al mondo, quella del “brutto anatroccolo” che diventa un bellissimo cigno.Una problematica comune a tante giovani ragazze e adolescenti che, ancora oggi, vivono i complessi legati all’aspetto fisico come un vero è proprio “muro sociale”, difficile da abbattere e buttare giù.Nell’intervista dedicata, rilasciata al settimanale “Sportweek”, Diana diventa portavoce di un messaggio chiaro e preciso, che affonda le proprie basi sull’amore ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’attrice di “Che Dio Ci Aiuti” si racconta in un’intervista su Sportweek e svela il rapporto con il proprio corpo e con se stessa“Al liceo il tipo che mi piaceva disse che ero grossa…che è più brutta di grassa! Ero certa che non avrei mai trovato un uomo. Ma accettatemi come sono e accettatevi come siete”.È così che l’attrice e influencerDel, svela i retroscena di una delle storie più antiche al mondo, quella del “brutto anatroccolo” che diventa un bellissimo cigno.Una problematica comune a tante giovani ragazze e adolescenti che, ancora oggi, vivono i complessi legati all’aspetto fisico come un vero è proprio “muro sociale”, difficile da abbattere e buttare giù.Nell’intervista dedicata, rilasciata al settimanale “Sportweek”,diventa portavoce di un messaggio chiaro e preciso, che affonda le proprie basi sull’amore ...

VanityFairIt : Il 14 febbraio 1984 Lady Diana annunciava di essere incinta del secondo figlio. Trentasette anni dopo, quel figlio,… - supremanes : Io solo una certezza ho avuto nella vita in questi ultimi otto mesi: la storia di Diana del Bufalo che quotidianame… - xonthemoonxx : RT @roberta__m_: Primo giorno senza Giasau nelle storie di Diana Del Bufalo e io sto alla grande... Niente storie. Niente Diana. Niente Gi… - max_f_diana : @cbonnerot Sentite condoglianze alla famiglia dell'ambasciatore, dell'autista e della guardia del corpo. RIP ???? - SBuiat : di giorno in giorno e cmq lo gestiamo io e il mio nicola e luigi e diana e marco e serena e ke l'italia non vede ne… -