Decreto Ristori 5: cosa conterrà dopo le modifiche del Governo Draghi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non solo la pressante questione della gestione dell’epidemia, il Governo Draghi è chiamato a intervenire immediatamente sul fronte della crisi che ha investito moltissime e attività economiche. Nonostante il nuovo esecutivo si proponga di “rompere” con le politiche del Conte Bis, al momento, come sul versante del contenimento dei contagi, anche sugli aiuti il contesto detta soluzioni in continuità con il precedente esecutivo. Entro la settimana potrebbe essere finalmente lanciato il Decreto Ristori su cui quest’ultimo stava lavorando (ma potrebbero arrivare delle sostanziali modifiche). Decreto Ristori 5: Franco riparte da Gualtieri L’avvicendamento tra Roberto Gualtieri e Daniele Franco al MEF non porterà in dote una netta discontinuità, non da subito ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non solo la pressante questione della gestione dell’epidemia, ilè chiamato a intervenire immediatamente sul fronte della crisi che ha investito moltissime e attività economiche. Nonostante il nuovo esecutivo si proponga di “rompere” con le politiche del Conte Bis, al momento, come sul versante del contenimento dei contagi, anche sugli aiuti il contesto detta soluzioni in continuità con il precedente esecutivo. Entro la settimana potrebbe essere finalmente lanciato ilsu cui quest’ultimo stava lavorando (ma potrebbero arrivare delle sostanziali).5: Franco riparte da Gualtieri L’avvicendamento tra Roberto Gualtieri e Daniele Franco al MEF non porterà in dote una netta discontinuità, non da subito ...

