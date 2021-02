Dayane Mello ha un crollo durante la notte | “Voglio morire” e poi su Rosalinda | “La amo” VIDEO

(Di lunedì 22 febbraio 2021)ha unemotivo Un sabato sera particolarmente difficile quello che ha passatoall’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, dato l’acceso confronto conCannavò, la modella brasiliana che è gelosa di lei è scoppiata a piangere in giardino supportata solo dall’ex Velini di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. “Iouscire dal Grande Fratello più felice di come sono entrata, ma ora non riesco a vedere il bello di questi cinque mesi, vedo tutto fuso”, ha asserito la 31enne sudamericana. (Continua dopo il) no lo iba a subir pero lo subo para que lo hagáis viral y denunciéis la manipulación y el acoso y derribo que le ha hecho @GrandeFratello a una persona que acaba de perder a su hermano ...

domeniconaso : La cattiveria di Dayane Mello mi fa orrore. #gfvip - fanpage : #Gfvip, aereo per Dayane Mello, idolo del pubblico femminile - Addicted_ToZayn : Classifica a oggi #tzvip ??TOMMASO ZORZI ??STEFY ORLANDO ?? ANDREA ZELLETTA ??ROSALINDA CANNAVÓ ??ANDREA ZENGA ??PIER… - crazybitchinher : RT @oocgfvip5: L’appello di Dayane Mello per salvare Stefania Orlando: “io penso che anche tu meriti la finale perché sei peperoni però ci… - nominoistefy : RT @pazzeska4: immaginate: trovare l’amore della vostra vista, state a letto, vi baciate, ma il tuo chiodo fisso resta dayane mello -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Grande Fratello Vip,a Tommaso Zorzi svela: 'So le percentuali della nomination Giulia - Stefania' (VIDEO) In queste ultime ore Tommaso Zorzi esi sono ritrovati nella sauna insieme. E in questa ...Al centro della discussione, ancora una volta,che nelle ore scorse ha avuto un incontro con Rosalinda Cannavò per ritrovare l'equilibrio perduto nella loro amicizia. A fare il primo ...Grande Fratello Vip 5 torna nella prima serata di lunedì 22 febbraio su Canale 5 il reality show condotto da Alfonso Signorini avrà un colpo di scena: i tre finalisti Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli ...L'evoluzione della relazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga al Grande Fratello Vip sta scatenando grosse polemiche fuori dalla Casa. L'intesa amorosa della coppia non convince e in tanti pensano ...