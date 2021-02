Covid, il bollettino di oggi: 9.630 nuovi casi e 274 morti, scendono gli attuali positivi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Covid bollettino oggi 22 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 9.630 i nuovi casi di coronavirus riscontrati oggi in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 274 morti; il totale delle vittime sale a 95.992 da inizio emergenza. I tamponi testati nelle ultime 24 ore sono 170.672, il tasso di positività sale al 5,6%. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.118. Nelle ultime 24 ore si contano 10.335 guariti in più, il totale ora è di 2.334.968. Per la prima volta da giorni il saldo degli attuali positivi è negativo, sono 992 in meno (in totale sono 387.903 in tutta Italia). Per quanto riguarda la distribuzione regionale dei ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 22 febbraio 2021)22 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 9.630 idi coronavirus riscontratiin Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 274; il totale delle vittime sale a 95.992 da inizio emergenza. I tamponi testati nelle ultime 24 ore sono 170.672, il tasso dità sale al 5,6%. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.118. Nelle ultime 24 ore si contano 10.335 guariti in più, il totale ora è di 2.334.968. Per la prima volta da giorni il saldo degliè negativo, sono 992 in meno (in totale sono 387.903 in tutta Italia). Per quanto riguarda la distribuzione regionale dei ...

