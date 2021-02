Covid | festa in villa a Casoria per 18esimo compleanno Multato proprietario e invitati

(Di lunedì 22 febbraio 2021)interrotta dai Carabinieri nel corso di servizi di controllo del territorio. A, in Via Indipendenza, i militari hanno scoperto che 22 persone stessero festeggiando un 18°. Lache ospitava i festeggiamneti è stata chiusa per 5 giorni, il titolare sanzionato per violazione alla normativa anticontagio. Multe anche per le 22 persone presenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

