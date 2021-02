Cagliari | eonerato Di Francesco Semplici è il nuovo allenatore

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari eonerato

Torna Capozucca Nel frattempo, ilha reso noto anche il ritorno nel ruolo di direttore sportivo di Stefano Capozucca , già in rossoblù nella stagione 2015 - 16. "IlCalcio ...Torna Capozucca Nel frattempo, ilha reso noto anche il ritorno nel ruolo di direttore sportivo di Stefano Capozucca , già in rossoblù nella stagione 2015 - 16. "IlCalcio ...Eusebio Di Francesco paga i risultati negativi e il terzultimo posto in classifica. Leonardo Semplici arriva dopo un lungo casting tra allenatori ...CAGLIARI - Il Cagliari ha una nuova guida. È ufficiale l'esonero di Eusebio Di Francesco, che paga i risultati super negativi sotto la sua ...