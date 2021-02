Attentato in Congo: morti ambasciatore italiano e carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nella mattinata di oggi, in Congo, ignoti hanno compiuto un Attentato ai danni di un convoglio Onu che trasportava personale diplomatico. A perdere la vita, l’ambasciatore d’Italia nella RDC Luca Attanasio e un carabiniere che faceva parte della delegazione. Al momento non è ancora chiaro il movente dell’attacco. Si sospetta un tentato rapimento finito nel Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nella mattinata di oggi, in, ignoti hanno compiuto unai danni di un convoglio Onu che trasportava personale diplomatico. A perdere la vita, l’d’Italia nella RDC Luca Attanasio e unche faceva parte della delegazione. Al momento non è ancora chiaro il movente dell’attacco. Si sospetta un tentato rapimento finito nel

