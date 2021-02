Attacco in Congo, Borrell: 'L'Ue è vicina all'Italia' (Di lunedì 22 febbraio 2021) 'Con tutti i ministri degli Esteri Ue, abbiamo espresso la nostra vicinanza al ministro Luigi Di Maio e all'Italia, per la morte di tre persone nella Repubblica Democratica del Congo, fra cui l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 febbraio 2021) 'Con tutti i ministri degli Esteri Ue, abbiamo espresso la nostranza al ministro Luigi Di Maio e all', per la morte di tre persone nella Repubblica Democratica del, fra cui l'...

