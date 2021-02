Appalti grazie al clan dei casalesi, sei arresti. Sequestrato anche un palazzo in cui avrebbe dovuto sorgere una Rsa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Associazione per delinquere di tipo mafioso e concorso in associazione mafiosa, turbativa d’asta, corruzione, abuso d’ufficio e riciclaggio dei capitali illeciti. Questi i reati contestati a vario titolo ai 6 destinatari di misure cautelari emesse dal gip di Napoli nell’ambito di un’inchiesta della Dda partenopea, ed eseguite questa mattina dai Carabinieri del Comando provinciale di Caserta, dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Caserta e dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma. Si tratta di 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 2 misure cautelari personali di natura interdittiva. Eseguito inoltre un decreto di sequestro preventivo di aziende e quote societarie per circa 15 milioni di euro. Le indagini riguardano Domenico Pagano, titolare della società Immobiliare Generale (oggetto di sequestro), ritenuto gravemente indiziato di essere inserito nel ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 febbraio 2021) Associazione per delinquere di tipo mafioso e concorso in associazione mafiosa, turbativa d’asta, corruzione, abuso d’ufficio e riciclaggio dei capitali illeciti. Questi i reati contestati a vario titolo ai 6 destinatari di misure cautelari emesse dal gip di Napoli nell’ambito di un’inchiesta della Dda partenopea, ed eseguite questa mattina dai Carabinieri del Comando provinciale di Caserta, dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Caserta e dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma. Si tratta di 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 2 misure cautelari personali di natura interdittiva. Eseguito inoltre un decreto di sequestro preventivo di aziende e quote societarie per circa 15 milioni di euro. Le indagini riguardano Domenico Pagano, titolare della società Immobiliare Generale (oggetto di sequestro), ritenuto gravemente indiziato di essere inserito nel ...

Agenzia_Ansa : Appalti aggiudicati grazie al clan, arrestati gli imprenditori dei Casalesi. Sequestrati beni per 15 milioni di eur… - vincenzodeang1 : RT @Agenzia_Ansa: Appalti aggiudicati grazie al clan, arrestati gli imprenditori dei Casalesi. Sequestrati beni per 15 milioni di euro #ANS… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Appalti aggiudicati grazie al clan, arrestati gli imprenditori dei Casalesi. Sequestrati beni per 15 milioni di euro #ANS… - emanueleph : RT @Agenzia_Ansa: Appalti aggiudicati grazie al clan, arrestati gli imprenditori dei Casalesi. Sequestrati beni per 15 milioni di euro #ANS… - Anubi_Inpw : RT @Agenzia_Ansa: Appalti aggiudicati grazie al clan, arrestati gli imprenditori dei Casalesi. Sequestrati beni per 15 milioni di euro #ANS… -