(Di domenica 21 febbraio 2021)(ds): «Con lacercheremo». Le dichiarazioni del dirigente dei rossoblu Beppe, direttore sportivo del, parla a Tuttosport in avvicinamento al match con lantus.– «Non esiste un buon momento per sfidare i bianconeri, anche se questo sicuramente è il periodo peggiore: l’orgoglio dei campioni è pericoloso. E loro ne hanno tantissimi. A partire da Cristiano Ronaldo. Tornerà anche Dybala. Sarà durissima, però tenteremo una nuova impresa dopo il pareggio dell’andata. Noi abbiamo bisogno di punti per salvarci e non possiamo fare grossi calcoli: dobbiamo cercare di ottenere un risultato positivo ovunque». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU ...

junews24com : Messias-Juve, da Crotone lo propongono: «Starebbe bene da voi» - - junews24com : Ursino (ds Crotone): «Con la Juve serve l'impresa, volevo Pirlo» - - nico_bastone : RT @calciomercatoit: ?? ESCLUSIVO - calciomercatoit : ?? ESCLUSIVO -

Ultime Notizie dalla rete : Ursino Crotone

Juventus News 24

(ds): "Con la Juve cercheremo l'impresa, volevo Pirlo". Le dichiarazioni del dirigente dei ...Era l'ultimo giorno di mercato, alserviva proprio un esterno d'attacco per puntare alla promozione in Serie A .affonda il colpo e porta in Calabria un giocatore che quattro anni dopo ...Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, parla a Tuttosport in avvicinamento al match con la Juventus. JUVE-CROTONE – «Non esiste un buon momento per sfidare i bianconeri, anche se questo ...Il Direttore Sportivo Beppe Ursino ha parlato, tra le altre cose, di Ounas, calciatore di proprietà del Napoli, ma in prestito ai calabresi.