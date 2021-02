Uomini e Donne: Roberta parla della crisi con Riccardo (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel corso delle puntate di Uomini e Donne andate in onda la scorsa settimana si è molto parlato del rapporto tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La bella dama del Trono Over si è più volte lamentata anche in modo molto palese della mancanza di dimostrazioni da parte del cavaliere. Secondo la donna infatti Riccardo non è attratto da lei fisicamente. Sull'argomento Roberta è tornata a parlare in un'intervista rilasciata in esclusiva al magazine settimanale del famoso dating show di Canale 5. Roberta Di Padua mette fine alla frequentazione con Riccardo Guarnieri La scorsa settimana a Uomini e Donne si è molto parlato del rapporto tra ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel corso delle puntate diandate in onda la scorsa settimana si è moltoto del rapporto traDi Padua eGuarnieri. La bella dama del Trono Over si è più volte lamentata anche in modo molto palesemancanza di dimostrazioni da parte del cavaliere. Secondo la donna infattinon è attratto da lei fisicamente. Sull'argomentoè tornata are in un'intervista rilasciata in esclusiva al magazine settimanale del famoso dating show di Canale 5.Di Padua mette fine alla frequentazione conGuarnieri La scorsa settimana asi è moltoto del rapporto tra ...

