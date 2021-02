Treviso, si getta dal ponte di Vidor col figlio: lei muore, bimbo in fin di vita (Di domenica 21 febbraio 2021) Un salto nel vuoto dal ponte di Vidor, nel trevigiano, con in braccio il figlio di un anno e mezzo. Così, nella serata di ieri, è morta una donna di 31 anni: il bimbo che era con lei è stato invece trovato dai soccorritori in condizioni disperate, ed è stato portato all'ospedale di Treviso.La donna era uscita di casa verso le 20, facendo poi perdere le sue tracce. A quel punto è scattato l'allarme. I carabinieri hanno trovato l'auto della 31enne vuota, nei pressi del ponte sul Piave, a Vidor: il salto dalla strada che attraversa il fiume è di circa quindici metri. Dopo essersi calati sul greto, i pompieri hanno trovato il corpo della donna. Lì vicino c'era anche il bimbo: sopravvissuto, ma gravissimo. Poche ore prima, sempre nel trevigiano, a Castello ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 21 febbraio 2021) Un salto nel vuoto daldi, nel trevigiano, con in braccio ildi un anno e mezzo. Così, nella serata di ieri, è morta una donna di 31 anni: ilche era con lei è stato invece trovato dai soccorritori in condizioni disperate, ed è stato portato all'ospedale di.La donna era uscita di casa verso le 20, facendo poi perdere le sue tracce. A quel punto è scattato l'allarme. I carabinieri hanno trovato l'auto della 31enne vuota, nei pressi delsul Piave, a: il salto dalla strada che attraversa il fiume è di circa quindici metri. Dopo essersi calati sul greto, i pompieri hanno trovato il corpo della donna. Lì vicino c'era anche il: sopravvissuto, ma gravissimo. Poche ore prima, sempre nel trevigiano, a Castello ...

