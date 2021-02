Traffico Roma del 21-02-2021 ore 14:30 (Di domenica 21 febbraio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio è ancora buona domenica dalla redazione Traffico regolare sulla Grande Raccordo Anulare sulle percorso Urbano della Roma Teramo si circola senza disagi anche sul tratto della tangenziale est e nella città di Roma e ricordiamo oggi le limitazioni al Traffico nella fascia verde dalle 730 alle 20:30 per auto a benzina e diesel Euro 0 1 e 2 e moto e motorini Euro 0 ed 1 continueranno da domani lunedì 22 febbraio i lavori notturni su Viale Palmiro Togliatti dalla prossima settimana il proseguimento dei Cantieri per la riqualificazione della zona prevede il divieto di transito dalle 21 alle 6 del mattino successivo tra via del pergolato e via delle Ciliegie in direzione della Prenestina sono esclusi dal provvedimento i mezzi del trasporto pubblico a chi viaggia in metro sono ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio è ancora buona domenica dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sulle percorso Urbano dellaTeramo si circola senza disagi anche sul tratto della tangenziale est e nella città die ricordiamo oggi le limitazioni alnella fascia verde dalle 730 alle 20:30 per auto a benzina e diesel Euro 0 1 e 2 e moto e motorini Euro 0 ed 1 continueranno da domani lunedì 22 febbraio i lavori notturni su Viale Palmiro Togliatti dalla prossima settimana il proseguimento dei Cantieri per la riqualificazione della zona prevede il divieto di transito dalle 21 alle 6 del mattino successivo tra via del pergolato e via delle Ciliegie in direzione della Prenestina sono esclusi dal provvedimento i mezzi del trasporto pubblico a chi viaggia in metro sono ...

