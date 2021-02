The Mandalorian: Britney Spears e il licenziamento di Gina Carano nella parodia del SNL (Di domenica 21 febbraio 2021) Britney Spears e Gina Carano discutono del licenziamento della star di The Mandalorian in uno sketch del varietà Saturday Night Live. Il varietà Saturday Night Live ha messo alla berlina la rimozione dell'attrice Gina Carano dal cast di The Mandalorian. Lo ha fatto nel contesto dello sketch d'apertura, dove Britney Spears (Chloe Fineman), oggetto di un recente documentario, conduce un programma dove chi ha commesso degli errori ha la possibilità di chiedere scusa. In tale ambito appaiono come ospiti il senatore texano Ted Cruz (Aidy Bryant), il governatore newyorkese Andrew Cuomo (Pete Davidson) e Carano (Cecily Strong), la quale rifiuta di ammettere di essere nel torto dopo aver ... Leggi su movieplayer (Di domenica 21 febbraio 2021)discutono deldella star di Thein uno sketch del varietà Saturday Night Live. Il varietà Saturday Night Live ha messo alla berlina la rimozione dell'attricedal cast di The. Lo ha fatto nel contesto dello sketch d'apertura, dove(Chloe Fineman), oggetto di un recente documentario, conduce un programma dove chi ha commesso degli errori ha la possibilità di chiedere scusa. In tale ambito appaiono come ospiti il senatore texano Ted Cruz (Aidy Bryant), il governatore newyorkese Andrew Cuomo (Pete Davidson) e(Cecily Strong), la quale rifiuta di ammettere di essere nel torto dopo aver ...

