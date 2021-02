Sanremo 2021: la scenografia del Festival è una gigantesca astronave (Di domenica 21 febbraio 2021) È un'astronave immaginaria verso il futuro la scenografia di Sanremo 2021 disegnata Gaetano e Maria Chiara Castelli, che hanno stravolto l'Ariston trasformandolo in un involucro abbracciato dalla scena per riempirà i vuoti del teatro. A poco più di una settimana dalla partenza del 71esimo Festival, in onda dal 2 al 6 marzo, la Rai ha dunque ufficializzato la scenografia, che nell'ultimo mese era stata spoilerata (anche sui social) a più riprese. Ecco dunque come sarà il palco e come Amadeus e Fiorello potranno muoversi sfruttando ogni angolatura. Sanremo 2021, la scenografia è una sorprendente astronave Hanno lavorato di fantasia per sfruttare tutti gli spazi liberi e distanziare il più possibile l'orchestra Gaetano e ... Leggi su panorama (Di domenica 21 febbraio 2021) È un'immaginaria verso il futuro ladidisegnata Gaetano e Maria Chiara Castelli, che hanno stravolto l'Ariston trasformandolo in un involucro abbracciato dalla scena per riempirà i vuoti del teatro. A poco più di una settimana dalla partenza del 71esimo, in onda dal 2 al 6 marzo, la Rai ha dunque ufficializzato la, che nell'ultimo mese era stata spoilerata (anche sui social) a più riprese. Ecco dunque come sarà il palco e come Amadeus e Fiorello potranno muoversi sfruttando ogni angolatura., laè una sorprendenteHanno lavorato di fantasia per sfruttare tutti gli spazi liberi e distanziare il più possibile l'orchestra Gaetano e ...

Raiofficialnews : ?Tutti i duetti della terza serata di @SanremoRai ?? - jaakeily : pubblicità di Sanremo 2021 aberranti - homefestival_ : in edicola con uno speciale dedicato a Sanremo. In copertina c'è Madame, simbolo del rinnovamento di un festival ch… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Sanremo 2021: la liste delle cover e dei duetti della serata di giovedì 4 marzo - infoitcultura : Chi è Gaudiano, il cantante in gara tra le Nuove Proposte di Sanremo 2021 -