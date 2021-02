Sampdoria-Milan Primavera 1-0: sconfitta immeritata per i rossoneri / LIVE NEWS (Di domenica 21 febbraio 2021) Terminato da pochi minuti Sampdoria-Milan Primavera, match valido per la 11^ giornata di campionato. sconfitta totalmente immeritata. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 21 febbraio 2021) Terminato da pochi minuti, match valido per la 11^ giornata di campionato.totalmente. Pianeta

DavideLusinga : Seconda sconfitta, questa volta immeritata, per il #MilanPrimavera. Tante occasione per i rossoneri, ma alla fine v… - zazoomblog : Sampdoria-Milan Primavera 1-0: rigore evidente non fischiato su Tonin - LIVE NEWS - #Sampdoria-Milan #Primavera… - MilanPress_it : 90' + 4' - #SampdoriaMilan 1-0 Finisce qui! La Sampdoria batte con un gol di Yayi Mpie al 77' il Milan. I rossoner… - milansette : LIVE MN - Primavera, Sampdoria-Milan (0-0) - Vantaggio Samp con Yayi Mpie - MilanPress_it : 76' - #SampdoriaMilan 1-0 Gol della Sampdoria. La sblocca Yayi Mpie con il mancino, sugli sviluppi di un cross dal… -