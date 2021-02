Saelemaekers | “Il nostro gruppo è più forte rispetto alle individualità dell’Inter”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Intervistato dall’edizione odierna di Tuttosport, Alexisha parlato delle differenze fra le due squadre: “Credo che loro abbiamo qualchedi spicco, diversi giocatori molto bravi. Ma noi siamo più squadra, più collettivo. Siamo una vera e propria famiglia e questo in campo, può fare la differenza. Come affrontiamo il derby? Certamente senza paura. Come ho detto prima, sono certo che ilsia piùdelle loro”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

LO STORICO La diretta di Milan Inter è sicuramente una grande classica delcalcio. La gara ...è favorito per giocare come laterale destro sulla trequarti, sull'altro versante ...Nel Milan dei totem (Ibra), dei senatori (Kessiè) e dei talenti tecnici lui,è quello ... Come ho detto prima, sono certo che ilgruppo sia più forte delle loro individualità'.Milan-Inter, A San Siro è derby scudetto. Grande attesa a San Siro per la sfida delle 15, Ibra vs Lukaku dopo la lite in Coppa Italia.Saelemaekers ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: il centrocampista del Milan sente l'avvicinamento al derby contro l'Inter.