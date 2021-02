Perde la vita a soli 32 anni, la tragedia in Carnia (Di lunedì 22 febbraio 2021) tragedia in Carnia nel pomeriggio di venerdì. Erik Zulianello 32 anni residente a Quinis di Enemonzo è stato travato senza vita all'interno della sua abitazione, stroncato da un infarto. A trovare l'... Leggi su udinetoday (Di lunedì 22 febbraio 2021)innel pomeriggio di venerdì. Erik Zulianello 32residente a Quinis di Enemonzo è stato travato senzaall'interno della sua abitazione, stroncato da un infarto. A trovare l'...

