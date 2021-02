Parma-Genoa, Gervinho e Kurtic in tribuna: i sostituti scelti da D’Aversa (Di domenica 21 febbraio 2021) A poche ore dall’inizio del match contro l’Udinese (in diretta su DAZN alle 12.30) D’Aversa perde un giocatore chiave per l’equilibro della sua squadra. Gervinho presenta un problema fisico importante che non gli permette neanche di partire dalla panchina. Una notizia sicuramente preoccupante per l’allenatore del Parma che si ritrova alla ricerca disperata di punti salvezza. Ad alimentare anche i pensieri negativi del tecnico della squadra di casa è anche la pesante assenza di Kurtic. Il centrocampista farà compagnia al compagno ivoriano in tribuna. Il momento pessimo della squadra e le assenze delle ultime ore permettono quindi a D’Aversa di provare una formazione inedita, inserendo volti diversi per cercare di invertire la rotta fin da subito. Gervinho e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) A poche ore dall’inizio del match contro l’Udinese (in diretta su DAZN alle 12.30)perde un giocatore chiave per l’equilibro della sua squadra.presenta un problema fisico importante che non gli permette neanche di partire dalla panchina. Una notizia sicuramente preoccupante per l’allenatore delche si ritrova alla ricerca disperata di punti salvezza. Ad alimentare anche i pensieri negativi del tecnico della squadra di casa è anche la pesante assenza di. Il centrocampista farà compagnia al compagno ivoriano in. Il momento pessimo della squadra e le assenze delle ultime ore permettono quindi adi provare una formazione inedita, inserendo volti diversi per cercare di invertire la rotta fin da subito.e ...

SBot9000 : RT @Skrrt__Vonnegut: Romanello Red leicester Double Gloucester Pecorino toscano Momtasio Beemster classic Grappa cheese Appenzeller Prima… - Skrrt__Vonnegut : Romanello Red leicester Double Gloucester Pecorino toscano Momtasio Beemster classic Grappa cheese Appenzeller Pri… - andrea_mila10 : @saveriocamba @jnterista_12 @battitomilan7 L’Inter ha Genoa Parma .... - JosiphOliver : @antofns @Lelle__94 @EmanueleFire Col Granada perdere 2-0 facendo 0 tiri non è una figura di merda? Col Verona? Col… - ida_2003_ : RT @juventusfans: Una sola presenza, per altro fatta da convocato dalla squadra #Primavera = ex Juve! ?????? Omettendo volutamente tutte le al… -