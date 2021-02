Papa Francesco | “Nelle tentazioni mai dialogare con il diavolo”

(Di domenica 21 febbraio 2021) L’Angelus didi domenica 21 febbraio: “Il Vangelo di inizio Quaresima ci parla di Gesù nel deserto”. CITTA’ DEL VATICANO – Angelus di domenica 21 febbraio dia porte aperte. Il Pontefice si è affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per pregare insieme ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro. L’Angelus diIl Pontefice prima dell’Angelus ha ricordato che “il Vangelo di inizio Quaresima ci ricorda che la vita del cristiano è un combattimento contro lo spirito del male. Ci mostra che Gesù ha affrontato volontariamente il Tentatore e lo ha vinto; e al tempo stesso ci rammenta che alè concessa la possibilità di agire anche su di noi con le. In queste Gesù ...

vaticannews_it : #20febbraio #PapaFrancesco fa visita ad Edith Bruck, la scrittrice ungherese sopravvissuta ad Auschwitz. Rimasto co… - NicolaPorro : L’euro, il global warming, Papa Francesco. Franco Battaglia fa le pulci al discorso di #Draghi ?? - Avvenire_Nei : Curia romana. Esercizi spirituali ai tempi del Covid. Papa Francesco consiglia un libro - srnerina : Francesco: mai dialogare con il diavolo - SMSNEWSOFFICIAL : Papa Francesco all’Angelus: “La vita del cristiano, sulle orme del Signore, è un combattimento contro lo spirito de… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Il papà,De Nardo, secondo la testimonianza di Omar avrebbe dovuto essere la terza vittima di quel massacro; nonostante ciò, l'uomo ha sempre scelto il silenzio e non ha mai mancato di ...Nell'Angelus della prima domenica di Quaresima, affacciato dal Palazzo Apostolico in una Piazza San Pietro assolata come un giorno di primavera,rievoca il 'duello' tra Gesù e Satana, ...Francesco dedica l’Angelus domenicale alla lotta contro le tentazioni, come Gesù nel deserto: «Il Tentatore è una voce alternativa, che ci fa vedere un’altra strada, di inganno, ma solo nella solitudi ...Inaugurato il monumento nel comune della Bassa Lodigiana dove un anno fa fu scoperto il paziente 1 del coronavirus. L'abbraccio a distanza con Vò ...