Milan-Inter 0-3, il comico Andrea Pucci incita la folla dopo il successo: è polemica (VIDEO) (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel pomeriggio l'Inter si è aggiudicata il derby della Madonnina travolgendo 3-0 il Milan grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e alla rete di Romelu Lukaku. In virtù di questo risultato i nerazzurro hanno anche consolidato il proprio primato in classifica, portandosi a +4 sui cugini rossoneri. Un successo che, dunque, vale doppio e che ha mandato in estasi tutti i tifosi, alcuni dei quali si sono presentati fuori a San Siro per festeggiare il trionfo, generando molti assembramenti. A far notizia, però, è soprattutto la presenza del comico Andrea Pucci, tifoso sfegato dell'Inter, che è stato pizzicato mentre incitava una folla di sostenitori come se fosse un capo ultras. Il filmato in questione, ovviamente, ha generato molte ...

