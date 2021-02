Michelle Hunziker posta due foto con la figlia Aurora neonata | “Una bimba con la sua bimba”

(Di domenica 21 febbraio 2021)si è lasciata trasportare dalla nostalgia del passatondo duecon lei giovanissima con in braccio la. I dolci scatti sono stati accompagnati da una dedica; leche hanno fatto incetta di like e commenti sono state commentate anche da, che ha voluto trovare un lato comico. Lete daDuein bianco e nero,giovanissima 19enne da poco mamma edi pochi mesi. Tanta dolcezza e tanto amore materno che traspare dalle immagini, insieme ad una didascalia altrettanto tenera: “Una ...

OfficialTot1 : Su 34 trasmettono il più grande colossal farsa, del cinema mondiale : Alex l'ariete, con Alberto Tomba e Michelle H… - Notiziedi_it : Michelle Hunziker scrive ad Aurora: “Ti abbiamo tanto desiderato, sei il nostro angelo” - zazoomblog : Michelle Hunziker e la foto dal passato: non l’avete mai vista così - #Michelle #Hunziker #passato: #l’avete - Andrea59749012 : RT @Striscia: Buon compleanno Michelle Hunziker ???? @m_hunziker - Joerg_Lenz : Boungiorno Italia ???? #Clubhouse - Ti auguro una bella domenica mattina con Michelle Hunziker Aurora Ramazotti -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Nell'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram ,si è lasciata andare alla nostalgia pubblicando degli scatti datati in cui è in compagnia di una persona per lei molto ...posta sui social dolcissime foto ricordo. Tra le sue braccia la figlia Aurora piccolissima. Inaspettate le parole a lei dedicate. Visualizza questo post su Instagram Un post ...Le foto postate da Michelle Hunziker. Due foto in bianco e nero, Michelle giovanissima 19enne da poco mamma e Aurora di pochi mesi. Tanta dolcezza e tanto amore materno che traspa ...Michelle Hunziker ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram una toccante dedica social che ha commosso i suoi fan ...