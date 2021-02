Megan Fox sotto accusa | l' attrice va contro le mascherine protettive anti-Covid?

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tra i personaggi che hanno caratterizzato fortemente il gossip hollywoodiano, c'è senza alcun dubbio la bellissimaFox. L'non è estranea ai pettegolezzi o ai piccoli «scandali webistici», infatti, sin dall'esordio con Transformers è statai riflettori del gossip.Fox è contraria ai dispositivi di protezione? Scatta la polemica Nei giorni passati qualcuno aveva fatto trapelare in rete che l'fosse contraria ai DPI (dispositivi di protezione individuale), e che per proteggere la sua saluta e quella dei suoi cari,Fox si affiderebbe alle «regole» dell'universo. Nessun post ha confermato questa diceria, anziha voluto distruggere a priori ogni speculazione nei suoi confronti: «Non ho ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Megan Fox è contraria all’uso delle mascherine? L’attrice fa definitivamente chiarezza… - BestMovieItalia : Megan Fox è contraria all’uso delle mascherine? L’attrice fa definitivamente chiarezza - - xrobyin : ogni tanto penso a Megan fox che si sveglia la mattina.......... si guarda allo specchio............ ed è Megan Fox - idismiller : i miei primissimi pv sono stati Barbara Palvin, Megan Fox, Blake Lively, Nina Dobrev... poi sono passata alle dodicenni - mattygorn : @jmccreadie412 @WillCorr91 CGI Megan Fox ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Megan Fox

Vanity Fair.it

è tornata a far parlare di sé per una polemica esplosa sui social e riguardante tanto la sua persona quanto l'utilizzo delle mascherine per fronteggiare l' epidemia di COVID - 19 . Nei ...Da Brad Pitt a, tutti hanno qualche scheletro nell'armadio: ecco 9 segreti delle star che non vi aspettate Anche le star di Hollywood hanno dei segreti che non amano condividere. Piccole cose, come vecchie ...L'attrice, reduce dal primo San Valentino col nuovo fidanzato Machine Gun Kelly, si è espressa sull'argomento di costante attualità ...Megan Fox con un post sui social ha smentito le voci secondo cui sarebbe contrario all'utilizzo dei dispositivi di protezione ...