“L’Inter può perdere il derby con il Milan a tavolino”, la gaffe fa il giro del web (Di domenica 21 febbraio 2021) L’Inter ha dominato in lungo ed in largo nella partita della 23esima giornata del campionato di Serie A, nelle ultime ore è circolata la notizia di una sconfitta a tavolino per i nerazzurri ma si tratta di una gaffe. Per la cronaca la sfida si è conclusa con il netto risultato di 0-3, doppietta di Lautaro Martinez, a chiudere i conti è stato uno strepitoso Lukaku. Al termine della partita l’ex arbitro Tiziano Pieri è incappato in un errore: “E’ successo un episodio nel derby. Molto probabilmente L’Inter ha fatto un errore, ha usato una finestra in più per i cambi. Non vorrei sbagliare. Al 78? è entrato Darmian insieme a Gagliardini. Primo slot. Al 79? è entrato Sanchez, secondo slot. Poi è entrato Young, terzo slot. Il quinto cambio, Vidal, l’ha fatto con il quarto slot che non è ammesso. Quindi ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 febbraio 2021)ha dominato in lungo ed in largo nella partita della 23esima giornata del campionato di Serie A, nelle ultime ore è circolata la notizia di una sconfitta aper i nerazzurri ma si tratta di una. Per la cronaca la sfida si è conclusa con il netto risultato di 0-3, doppietta di Lautaro Martinez, a chiudere i conti è stato uno strepitoso Lukaku. Al termine della partita l’ex arbitro Tiziano Pieri è incappato in un errore: “E’ successo un episodio nel. Molto probabilmenteha fatto un errore, ha usato una finestra in più per i cambi. Non vorrei sbagliare. Al 78? è entrato Darmian insieme a Gagliardini. Primo slot. Al 79? è entrato Sanchez, secondo slot. Poi è entrato Young, terzo slot. Il quinto cambio, Vidal, l’ha fatto con il quarto slot che non è ammesso. Quindi ...

