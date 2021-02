In 70 davanti al locale, assembramenti e coprifuoco violato: numerose multe nel weekend (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fiaccolata anti - chiusure: la manifestazione dei ristoratori in Piazza Maggiore 20 febbraio 2021 Fiaccolata in Piazza Maggiore: 'La situazione è ormai al collasso' 20 febbraio 2021 Bologna saluta il '... Leggi su bolognatoday (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fiaccolata anti - chiusure: la manifestazione dei ristoratori in Piazza Maggiore 20 febbraio 2021 Fiaccolata in Piazza Maggiore: 'La situazione è ormai al collasso' 20 febbraio 2021 Bologna saluta il '...

Tesla__89 : @marco_beccaria @GianfrancoFeeni Allora proprio non capisce quanto legge, non sapevo di avere davanti uno con probl… - Labellapassante : RT @Marzius821: Io quando mi trovo davanti a situazioni coem oggi con un locale in cui si stava svolgendo praticamente alla luce del sole u… - CharmesBukowski : @ilmaloservizio @LaPravdania @ayurbea L'ultima volta che,davanti ai miei occhi, una ragazza ha scommesso che il rag… - sissiago : RT @Marzius821: Io quando mi trovo davanti a situazioni coem oggi con un locale in cui si stava svolgendo praticamente alla luce del sole u… - CorriereCitta : Anzio, donna investita sulle strisce davanti al comando della polizia locale -