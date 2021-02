Il Ministro degli Esteri torna a parlare della vicenda delle espulsioni (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulla vicenda delle espulsioni ha dichiarato: “Il voto interno si rispetta. Le faide non fanno bene al Paese”. Governo Draghi, Di Maio: “Non dobbiamo spaccarci. Il voto si rispetta” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 febbraio 2021) IlLuigi Di Maio sullaha dichiarato: “Il voto interno si rispetta. Le faide non fanno bene al Paese”. Governo Draghi, Di Maio: “Non dobbiamo spaccarci. Il voto si rispetta” su Notizie.it.

DSantanche : La chiusura degli impianti sciistici fino al 5 marzo è l’ennesima follia di un ministro che non ha rispetto per il… - matteosalvinimi : Oggi con il Ministro degli Affari Regionali @msgelmini. Priorità: reperire nuove dosi di vaccini per superare i rit… - FrancescoLollo1 : Il #GovernoDraghi parte malissimo con il disastroso ministro #Speranza che colpisce di nuovo il mondo legato all'ec… - ScaliaPaolo : RT @scandura: Intanto in Libia si sparano tra loro come palermitani e corleonesi: col 'ministro degli interni' Bashagha scortato da dozzine… - uolller : RT @scandura: Intanto in Libia si sparano tra loro come palermitani e corleonesi: col 'ministro degli interni' Bashagha scortato da dozzine… -