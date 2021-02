Hotel Eufemia, il tradito Gianluca Tirenna non trova più lavoro (Di domenica 21 febbraio 2021) Lieto fine, in diretta tv, per Gianluca e Grazia, la coppia diventata famosa per il tradimento dell’Hotel Eufemia di Isola delle Femmine e diventato virale grazie al video girato dal tradito che ha ripreso gli amanti appena usciti dall’albergo. La vicenda è finita nella trasmissione Live Non è la D’Urso. Ovviamente è stato ritrasmesso il video con tutti i bip del caso per evitare le frasi più rabbiose di Gianluca (ricordate? “Ecco il cto e la bna!”) e con qualche parte omessa per non coinvolgere, come ha detto Barbara D’Urso, l’altra coppia, e cioè l’amante e la moglie di lui. Scontata la domanda di Barbara: “Avete fatto pace?”. Scontatissima anche la risposta, visto che Gianluca e Grazia si sono presentati mano nella mano: “Sì, siamo sposati da dieci anni”. Lui è apparso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Lieto fine, in diretta tv, pere Grazia, la coppia diventata famosa per il tradimento dell’di Isola delle Femmine e diventato virale grazie al video girato dalche ha ripreso gli amanti appena usciti dall’albergo. La vicenda è finita nella trasmissione Live Non è la D’Urso. Ovviamente è stato ritrasmesso il video con tutti i bip del caso per evitare le frasi più rabbiose di(ricordate? “Ecco il cto e la bna!”) e con qualche parte omessa per non coinvolgere, come ha detto Barbara D’Urso, l’altra coppia, e cioè l’amante e la moglie di lui. Scontata la domanda di Barbara: “Avete fatto pace?”. Scontatissima anche la risposta, visto chee Grazia si sono presentati mano nella mano: “Sì, siamo sposati da dieci anni”. Lui è apparso ...

