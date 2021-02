Giorgia Meloni, insulti shock in radio da un professore universitario: “Scrofa e vacca” (Di domenica 21 febbraio 2021) Bufera social sullo storico e professore universitario presso l’ateneo di Siena Giovanni Gozzini per i gravi insulti proferiti in una trasmissione radiofonica nei confronti di Giorgia Meloni. L’accademico all’emittente Controradio ha apostrofato la leader di Fratelli d’Italia con gli appellativi di “Scrofa”, “vacca”, “ortolana”. Sdegno da parte del mondo della politica tout court, in particolare il partito della diretta interessata degli insulti chiede a gran voce l’espulsione dalla cattedra toscana nonostante le scuse già arrivate da parte del professore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Bufera social sullo storico epresso l’ateneo di Siena Giovanni Gozzini per i graviproferiti in una trasmissionefonica nei confronti di. L’accademico all’emittente Controha apostrofato la leader di Fratelli d’Italia con gli appellativi di “”, “”, “ortolana”. Sdegno da parte del mondo della politica tout court, in particolare il partito della diretta interessata deglichiede a gran voce l’espulsione dalla cattedra toscana nonostante le scuse già arrivate da parte del. SportFace.

Ardito65330980A : RT @ValerioMalvezzi: Non conosco personalmente l’onorevole Giorgia Meloni e non voto il suo partito. Aver sentito definire una donna “scrof… - ABedetta98 : RT @albertodanese89: 'Io sono il compagno di Giorgia #Meloni, che è anche la madre di mia figlia. Spiegherò a mia figlia quanto sua madre s… - INapodano : RT @claudio_2022: Mattarella chiama la Meloni. Solidarietà dopo gli insulti del prof. Credo che la solidarietà non possa bastare president… - GiorgioMarango8 : In veritá l'epiteto che puó essere considerato ingiurioso verso la Giorgia #Meloni puó non essere considerato ingiu… - stopmymind_ : RT @egnente: Giorgia Meloni è l'esempio giusto di donna che non può alzare la voce né arrabbiarsi e tizio cazzomunito di sinistra può liber… -