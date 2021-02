Gelo senza precedenti negli USA, incredibile estensione del freddo estremo (Di domenica 21 febbraio 2021) L’ondata di Gelo, una delle più violente ed estese da almeno trent’anni a questa parte, assedia ancora buona parte degli Stati Uniti. Questa fase rigida non ha precedenti, nella storia recente, soprattutto per quanto concerne il sud degli USA. In viola le aree con temperature costantemente sottozero dal 12 al 19 febbraioLa cartina è eloquente e mostra, attraverso la colorazione violacea più marcata, l’ampiezza del territorio statunitense rimasto sempre con temperature sotto lo zero tra il 12-19 Febbraio. Oltre 3000 record giornalieri di freddo, tra valori minimi e massimi, sono stati registrati fra il 12 e il 17 febbraio. Condizioni meteo davvero estreme, per la neve, il ghiaccio e il Gelo, hanno caratterizzato gli ultimi 10 giorni. Il Texas vive la situazione in assoluto più drammatica, non certo abituato a ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 21 febbraio 2021) L’ondata di, una delle più violente ed estese da almeno trent’anni a questa parte, assedia ancora buona parte degli Stati Uniti. Questa fase rigida non ha, nella storia recente, soprattutto per quanto concerne il sud degli USA. In viola le aree con temperature costantemente sottozero dal 12 al 19 febbraioLa cartina è eloquente e mostra, attraverso la colorazione violacea più marcata, l’ampiezza del territorio statunitense rimasto sempre con temperature sotto lo zero tra il 12-19 Febbraio. Oltre 3000 record giornalieri di, tra valori minimi e massimi, sono stati registrati fra il 12 e il 17 febbraio. Condizioni meteo davvero estreme, per la neve, il ghiaccio e il, hanno caratterizzato gli ultimi 10 giorni. Il Texas vive la situazione in assoluto più drammatica, non certo abituato a ...

