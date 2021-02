(Di domenica 21 febbraio 2021) Dobbiamo dare tutto e vedere dove arriviamo, poi i play-off saranno una lotteria.Così Roberto, intervistato nella canonica conferenza stampa al termine della sfida tra Palermo e Catanzaro. La formazione calabrese si è infatti imposta con il risultato di 1-2, dopo una gara per lunghi tratti dominata dalla compagine rosanero. Proprio l'ex Bari aveva pareggiato la rete di Verna con un fantastico tiro a giro insaccatosi alle spalle dell'estremo difensore giallorosso. A nulla tuttavia è servito ildel numero 7 di Roberto Boscaglia, che ha analizzato con franchezza e obiettività la prestazione sua e dei suoi compagni.Boscaglia: “Non meritavamo di perdere, commesso due errori. Palermo Lucca-dipendente? Rispondo così”Di seguito le sue parole: "Sul fatto che ho giocato poco c'è solo un modo per uscirne ossia lavorare e farsi trovare sempre pronti. ...

Floriano: 'Gol? Spero sia la svolta. Sono convinto di una cosa. La sostituzione...' - #Floriano: «Spero che il gol possa essere una svolta personale. Voglio dimostrare il mio valore» - #Boscaglia: «Il gol di #Lucca non dev'essere una costante. Oggi ha segnato #Floriano» - Mamma mia Floriano, mamma mia. Un gol meraviglioso: destro a giro sotto l'incrocio dei pali. #Palermo-#Catanzaro 1-1

ANNULLATO A LUPERINI Inizia il secondo tempo: nessuna sostituzione e atteggiamento delle due ... nonostante le fiammate nel primo tempo e il botta e risposta tra Verna e. Al 10 prova a ...I rosanero reagiscono e pareggiano in soli 4 minuti grazie a una prodezza di, autore di un ... Ilgiallorosso che decide il match arriva a 10 dallo scadere, a siglarlo è Martinelli ...Gli highlights e i gol di Vis Palermo-Catanzaro 1-2, match valido per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021 (VIDEO) ...Viene ammonito Floriano, poi al primo vero affondo della partita il Catanzaro ... era un girone di Coppa Italia e il gol decisivo lo aveva segnato Alberto Spelta. Molto più recente invece l’ultima ...