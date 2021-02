Covid, sos dal mondo dello spettacolo in agonia: lunedì teatri aperti e illuminati a Napoli (Di domenica 21 febbraio 2021) Su invito di Unita (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo), dei sindacati uniti Cgil, Cisl e Uil e del Coordinamento Arte e spettacolo Campania, lunedì 22 febbraio 2021 dalle ore 19,30 alle ore 21,30, dopo quasi un anno dall’ultimo spettacolo, il Teatro Nuovo e alcuni dei principali teatri afferenti al Teatro Pubblico Campano apriranno le sale e accenderanno le proprie luci, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e della riapertura delle sale. “Un’apertura simbolica – si legge nella nota – per tenere alta l’attenzione su uno dei settori maggiormente colpiti dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività, come misura di contrasto all’emergenza Covid-19. Luci accese, dunque, per dare un segnale forte, affinché si torni immediatamente ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 febbraio 2021) Su invito di Unita (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo), dei sindacati uniti Cgil, Cisl e Uil e del Coordinamento Arte eCampania,22 febbraio 2021 dalle ore 19,30 alle ore 21,30, dopo quasi un anno dall’ultimo, il Teatro Nuovo e alcuni dei principaliafferenti al Teatro Pubblico Campano apriranno le sale e accenderanno le proprie luci, a sostegno dei lavoratoridal vivo e della riapertura delle sale. “Un’apertura simbolica – si legge nella nota – per tenere alta l’attenzione su uno dei settori maggiormente colpiti dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività, come misura di contrasto all’emergenza-19. Luci accese, dunque, per dare un segnale forte, affinché si torni immediatamente ...

