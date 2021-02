Covid, in aumento l’incidenza delle varianti: in arrivo test veloce per riconoscerle (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Cresce la stima dell’incidenza delle varianti sulle infezioni nazionali di Covid. In alcune regioni avrebbe raggiunto circa il 50% (rispetto al dato rilevato dall’Iss del 18% circa di 10 giorni fa) con una prospettiva di crescita molto alta. Quella inglese, ha spiegato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, è destinata a diventare dominante. E nei laboratori nelle prossime settimane arriverà un test veloce che aiuterà a scoprire se un caso positivo al coronavirus è stato infettato da una delle tre principali in circolazione. “Da metà marzo un test veloce potrà essere utilizzato nei laboratori per verificare, sulle persone già individuate come positive al Covid, se ... Leggi su improntaunika (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Cresce la stima delsulle infezioni nazionali di. In alcune regioni avrebbe raggiunto circa il 50% (rispetto al dato rilevato dall’Iss del 18% circa di 10 giorni fa) con una prospettiva di crescita molto alta. Quella inglese, ha spiegato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, è destinata a diventare dominante. E nei laboratori nelle prossime settimane arriverà unche aiuterà a scoprire se un caso positivo al coronavirus è stato infettato da unatre principali in circolazione. “Da metà marzo unpotrà essere utilizzato nei laboratori per verificare, sulle persone già individuate come positive al, se ...

repubblica : ?? Covid, il Cnr: 'Nelle regioni con casi in aumento il 50% viene dalle varianti' - repubblica : ?? Covid, Rezza: 'C'e' controtendenza, si va verso un aumento dei casi. L'indice Rt peggiora e servono piu' zone ros… - repubblica : ?? Covid in Lombardia: Bollate, Castrezzato, Mede e Viggiu' zona rossa da mercoledi' 17 febbraio: la decisione dopo… - paolorm2012 : Covid: 13.452 positivi, 232 vittime. In aumento terapie intensive (+31) e ricoveri (+79 ) - Sanità -… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Covid,positivi stabili,meno morti. Aumento malati e ricoveri - Ultima Ora - ANSA -