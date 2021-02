Bill Gates: “Ecco quando finirà la pandemia” (Di domenica 21 febbraio 2021) Bill Gates è intervenuto alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco facendo una previsione su quando riusciremo ad uscire completamente dalla pandemia. Bill Gates ha una teoria su quando usciremo dalla pandemia: il fondatore di Microsoft, che stasera sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, è intervenuto alla conferenza sulla sicurezza di Monaco è ha spiegato perché riusciremo a liberarci del Covid-19 solo nell'estate del 2022. Il magnate di Seattle con la Bill & Melinda Gates Foundation è tra i principali finanziatori dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e fino ad oggi ha donato quasi 2 miliardi di dollari per la ricerca contro il Covid-19. Bill Gates nei giorni scorsi è ... Leggi su movieplayer (Di domenica 21 febbraio 2021)è intervenuto alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco facendo una previsione suriusciremo ad uscire completamente dallaha una teoria suusciremo dalla: il fondatore di Microsoft, che stasera sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, è intervenuto alla conferenza sulla sicurezza di Monaco è ha spiegato perché riusciremo a liberarci del Covid-19 solo nell'estate del 2022. Il magnate di Seattle con la& MelindaFoundation è tra i principali finanziatori dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e fino ad oggi ha donato quasi 2 miliardi di dollari per la ricerca contro il Covid-19.nei giorni scorsi è ...

chetempochefa : “Quando si fa un talk show si dice: qual è l'ospite che non verrà mai, quello che tutti vorrebbero avere? Bill Gate… - Raiofficialnews : Bill Gates ospite di @fabfazio a @chetempochefa, un’intervista in esclusiva per la tv italiana. Domenica… - ItaliaRai : A @chetempochefa, Bill Gates presenta il suo nuovo libro “Clima. Come evitare un disastro” #CTCF ???? Domenica 21 Fe… - V28100620 : @ValeTesconi Prima Obama il pedofilo. Ora Bill Gates il criminale?????????? Ma dove cazzo li prende la RAI in una discarica??? - Matteo0923 : RT @Antonio73737373: @gustinicchi Bill gates era stato chiaro anche su questo anno, ovviamente i servi non potevano che ubbidire... Vediamo… -