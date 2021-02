Bettini (Pd): “Conte popolare, illuso chi crede di eliminarlo” (Di domenica 21 febbraio 2021) ROMA – “Conte continua ad avere una grandissima popolarità. È caduto non per il fallimento del suo governo che ha ottenuto risultati importanti, ma per una manovra politica. Spetta a lui decidere cosa fare, ma credo che i suoi avversari si illudono se pensano di poterlo togliere dal campo. Rimane una carta decisiva del fronte democratico. Riferimento di tanti cittadini semplici, dei giovani attenti alle tematiche ambientali, di dinamici ceti moderati e produttivi. Se non avessimo fino in fondo difeso Conte e il suo governo, che ha ottenuto risultati importanti, non avremmo potuto portare l’insieme della precedente alleanza a sostenere Draghi. Sarebbe stato un disastro. Noi siamo un partito grande che ha sulle spalle compiti difficili. Non viviamo la spensierata ‘leggerezza’ di chi ha il 2%”. Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, in una intervista alla Stampa. Leggi su dire (Di domenica 21 febbraio 2021) ROMA – “Conte continua ad avere una grandissima popolarità. È caduto non per il fallimento del suo governo che ha ottenuto risultati importanti, ma per una manovra politica. Spetta a lui decidere cosa fare, ma credo che i suoi avversari si illudono se pensano di poterlo togliere dal campo. Rimane una carta decisiva del fronte democratico. Riferimento di tanti cittadini semplici, dei giovani attenti alle tematiche ambientali, di dinamici ceti moderati e produttivi. Se non avessimo fino in fondo difeso Conte e il suo governo, che ha ottenuto risultati importanti, non avremmo potuto portare l’insieme della precedente alleanza a sostenere Draghi. Sarebbe stato un disastro. Noi siamo un partito grande che ha sulle spalle compiti difficili. Non viviamo la spensierata ‘leggerezza’ di chi ha il 2%”. Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, in una intervista alla Stampa.

