Ascoli-Salernitana, Dziczek sviene in campo. Aveva già avuto un malore in allenamento a settembre (Di domenica 21 febbraio 2021) Ci sono stati attimi di paura in Ascoli-Salernitana, ieri. Al 40? della ripresa, a pochi metri dalla panchina dell'Ascoli, il 23enne polacco Patryk Dziczek, subentrato in campo da dodici minuti, si è improvvisamente accasciato al suolo. La Gazzetta dello Sport ricostruisce la dinamica dell'accaduto. Il calciatore stava rientrando verso la sua area di rigore, quando all'improvviso è caduto, da solo. "Le modalità scomposte, l'assenza di contatto con un altro giocatore, i disperati tentativi di rialzarsi fino a precipitare a terra nei pressi della panchina dell'Ascoli, hanno fatto subito capire che si trattava di un problema serio, con tutte le sembianze di una crisi epilettica, in considerazione soprattutto del forte tremore che il giocatore manifestava". Il giovane è stato subito ...

